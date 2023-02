Pärimusmuusika festival kuulutas välja esimesed kodumaised esinejad

Festivali pealikule Ando Kivibergile saabus märgilise 30. festivali programmi esimesi visandeid kavandades ansambli solistilt Meelika Hainsoolt teade, et Vägilased on otsustanud selleks eriliseks puhuks taas lavale tulla. "See oli erakordselt suurt rõõmu tegev kiri ning Vägilaste selline samm iseenesest on silmapaistvalt uhke liigutus. Ma tean, et ansambli liikmetele on erinevatel aegadel mitmelt suunalt tulnud ettepanekuid come-back‘iks, kuid nad on kõik need otsustavalt tagasi lükanud. Aga 2023. aasta juulikuus see ime siiski juhtub ning ma olen väga kindel, et Vägilaste kontserdist saab 30. Viljandi pärimusmuusika festivali üks kõrghetki. Olen sellest võluvast žestist väga liigutatud ning Vägilastele põhjatult tänulik," ütles Kiviberg.