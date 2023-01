Koroonaviirusega nakatumine on märgatavalt vähenenud

Nagu pressiteates seisab, vedas uuringut viimast korda Tartu ülikool ja edaspidi hakkab viiruseolukorda jälgima terviseamet.

18.–30. jaanuarini kestnud seireetapi vältel analüüsiti koroonaviiruse suhtes 2179 inimest, kellest positiivse proovi andis 3,6 protsenti ja 1,8 protsenti olid nakkusohtlikud. See tähendab, et jaanuari lõpus on koroonaviirusega nakatunud iga 28. täisealine ja iga 42. on veel nakkusohtlik. Ligi pool nakatunutest on tuntavate haigusnähtudeta.

Seireuuringu juhi, Tartu ülikooli peremeditsiini professori Ruth Kalda sõnul on praegune viiruseolukord rahunenud. Seda kinnitab ka haiglaravi vajavate juhtumite arvu kahanemine.

Nakatunute arvu vähenemise kõrval on koroonaviirusevastaste antikehadega täisealiste osakaal Eesti elanikkonnas kasvanud. Kaitsekehad on olemas 93 protsendil täisealistest, mida on kolm protsenti rohkem kui eelmisel kuul ja mis on ühtlasi seireajaloo kõrgeim näitaja. Kalda sõnul võib tulemustest järeldada, et antikehadega elanike osakaal on kasvanud ennekõike läbipõdemise arvelt.

Inimeste huvi tõhustusdoosi tegemise vastu on eelmise kuuga võrreldes veidi vaibunud. Kui aasta lõpus oli tõhustusdoosi valmis tegema veidi enam kui kolmandik vanemaealistest, siis nüüd plaanib seda teha vähem kui kolmandik. Noorte täisealiste (18–39-aastased) seas on see huvi üksnes kümnendikul. Kalda sõnul võiks organismi kaitsevõimet ka edaspidi tõhustusdoosiga suurendada ennekõike riskirühmade esindajad.