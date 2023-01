Praeguses kohanappuses on raske Viljandi linnale midagi ette heita, sest ükski ametnik ei vastuta selle eest, kui lapsevanem muudab meelt ning soovib lapse lasteaeda panna varem kui kolmeaastaselt. Samas on võimatu midagi ette heita ka lapsevanematele, kes näiteks praegusi majanduslikke olusid ja pere eelarvet lähemalt vaadates on jõudnud otsusele, et kui vanemahüvitise saamine lõpeb, tuleb kiiremas korras tööle naasta. Arved vajavad maksmist, söök vajab ostmist ning keegi pole kaitstud ootamatuste, näiteks töötava lapsevanema koondamise või raske haiguse eest. Me kõik teame, et elu mängib vahel vingerpusse.