Linnagalerii avab pressipiltniku elust tülgastunud ungarlase näituse

Bálint Pörneczi töötas aastaid Ungari päevalehe Magyar Nemzet fotograafi ja fototoimetajana, seejärel aga oli viis aastat ametis uudisteagentuuris AFP. Ta ise on oma tööaastatele vaadates öelnud, et seetõttu ta ei imestagi, et ajapikku pressifotograafiast tülgastus.

Nagu kirjutab Sakala keskuse ja Linnagalerii galerist Helen Piir näituse pressiteates, alustas Bálint Pörneczi näitusel esitletavat fotoseeriat 2013. aastal.

«Figuuride» sünni kohta räägib Pörneczi järgmist: «Mind valdas läbipõlemistunne ja tundsin, kuidas ma Budapestis end enam teostada ei suuda. Pildistasin iga päev üht ja sama teadmises, et mu pildid jõuavad homme koos eilse ajalehega prügikasti. Seepärast võtsin vastu otsuse alustada uut elu Prantsusmaal. Alguses olin lehekandja, seejärel hakkasin tööle ühe kohaliku ajalehe juures. Selle kõrvalt hakkasin aga üha rohkem mobiiltelefoniga pildistama ja see aitas uuesti sisendada fotodes peituvat elurõõmu, mida olin tundnud siis, kui kunagi pildistamisega alustasin.»

Kunstnik jäädvustab inimesi oma igapäevaste asjaajamiste ja käikude ajal. Portreed on enamasti tehtud inimestest, kes väljendavad end oma töö kaudu. Pildid on rangelt mustvalged ja kui lähim perering välja arvata, siis esinevad kõik figuurid tema töödes vaid ühel korral. Inspiratsiooni on ta oma sõnutsi ammutanud August Sanderi, Anton Corbijni ja Richard Adeont‘i loomingust.

Bálint kõneleb oma fotode valmimise kohta järgmist: «Üllatus, üllatus, aga kümnest seitse on nõus, et neid jäädvustan. Kui mulle jääb punase tule taga, poes või kas või metroos silma mõni huvitav isik või meenub mulle kellapatarei vahetamisel, et mul on kollektsioonist veel puudu kellassepp, pöördun lihtsalt tema poole ja teen selgeks, kes ma olen ja mida tahan. Loomulikult võtan ma välja ka oma telefoni ning näitan varem tehtud pilte. Enamikul inimestel on selleks paar minutit aega.»

Bálint Pörneczi on sündinud 1978. aastal Budapestis. Praegu elab ta Prantsusmaal Rodezes ja teenib elatist vabakutselise fotograafina. Fotograafiahuvi on ta pärinud oma isalt Alžeerias veedetud lapsepõlve ajast, mis viis edasi fotoreporteri karjäärini. 2015. aastal võitis ta oma fotoseeriaga «Figuurid» Pariisi näituse auhinna "Photo press zoom».