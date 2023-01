Heiki Raudla: kas Viljandi linnal on tõesti nii palju raha, et ta loobub ühest tähtsast riigiasutusest?

Seda lugedes võib jääda mulje, et Viljandisse tuuakse üks riigiasutus juurde. See oleks tõesti kiiduväärt, kui pärast Helir-Valdor Seedri algatusel Viljandisse toodud eesti rahvakultuuri keskuse, kodanikuühiskonna sihtkapitali sihtasutuse ja maaelu edendamise sihtasutuse toodaks siia veel üks riigiasutus. See tähendaks ju tööd ja leiba hulgale siinsetele inimestele, tulu ettevõtjatele, kelle teenuseid uued töötajad tarbiksid, ning maksutulu omavalitsusele.