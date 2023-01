Politseinikud viisid korteripeolt jaoskonda muusikakeskuse

Viljandi politseinikud kirjutasid oma ühismeediakontol, et esmaspäeva hilisõhtul tuli väljakutse valla kortermajja, kus naabrite palvele lärmakas pidu lõpetada vastati hoopis sellega, et muusika keerati veelgi valjemaks. Seejuures ei pidutsetud seal sugugi esimest õhtut. Päev varem oli korteris samuti vali pidu käinud ning paberõhukeste paneelseinte taga olevaid naabreid kostitati politsei seletusel viletsa muusika ja piinlike peojuttudega.

Patrull pidas peo peremehega pool tundi läbirääkimisi, kuidas naabritega arvestades ühe katuse all elada, ning andis nõu, et kui selleks tuju pole, võib iga hetk otsida elamise kuskil mujal. "Et patrullile vaatas otsa aga tühi pilk, mis ilmselt ihales sõbralike naabersuhete asemel ikka seda tuhmi tümpsu, otsustas politsei muusikakeskuse ära viia," seisis politsei Facebooki postituses.

Sakala on varem kirjutanud, et esimese lume ja libeduse tekkimise ajal on politsei võtnud hoiule lausa sõidukeid, millega noored on tänavatele driftima sõitnud.