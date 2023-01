Oma pöördumises märgivad nad, et kuna piirkonna elanikke puudutavad otsused on vastu võetud vajaliku kaasamise ja selgitusteta, on nad vallavalitsuse käitumises pettunud.

Pöördumise üks koostaja, Mulgi vallavolikogu liige Mihkel Kalda avaldas veendumust, et 12. jaanuaril asetleidnud rahvakoosolekule, mille tema kokku kutsus, tulid vallajuhid kohale vaid selleks, et pahameelt alla suruda. "Oli aru saada, et otsus oli langetatud ja tegelikkuses ei hoolitud sellest, mida need inimesed seal rääkisid või küsisid," lausus ta ning lisas, et kohalike ütlemist mööda pole vallajuhte Kaarlis aastaid näha olnud.