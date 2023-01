Raamat viib keeruka, kuid kaunikesti tahtejõuetu karakteriga peategelase heitlikust Tartust idüllilisse talumajapidamisse Soomaal, kus ees ootab miski, mis meenutab esmapilgul ei rohkemat ega vähemat kui maapealset paradiisi koos komplekti kuuluva kauni ja meela amatsoonliku nümfiga. Sellel tsivilisatsiooni pahedest puutumatul rahupaigal on aga sünge saladus. See on koht, kus elavad juba aastasadade eest endale sealsete soode ja rabade keskel pelgupaiga leidnud inimsööjate hõimu järeltulijad.