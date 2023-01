KIRJANDUSE PÄEV ⟩ Ugala teatripere jagab kirjanduspäeval lugemissoovitusi

Tanel Jonas soovitab Jaak Urmeti teost "Andres, Pearu, Vargamäe. Tõde ja õigus päriselu". "Kui te olete ihanud heita pilku tüviteksti lavatagusesse maailma, siis see on õige raamat. Saate teada, kes oli Vargamäe Andrese prototüüp ja kas Polla käis ka tegelikult teispere akende all kükitamas. Väga naksakas retk "Tõe ja õiguse" esimese osa reaalsest elust pärit algmaterjalide ja inimeste juurde," rääkis Jonas.