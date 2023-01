Viljandi järve ääres sõudeklubi ruumides hämardati pühapäeval kella 17 paiku tuled ja kõlaritest hakkas kostma Queeni lugu "We Are the Champions". Spordikooli sõudetreener Robert Jürimaa oli just parkinud auto ning astus koos värskelt Euroopa meistriks saanud Doris Meinbekiga ruumi.