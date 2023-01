Koolituse korraldaja, kultuuriakadeemia õppejõu Piret Ausi sõnul on alanud koolitusel tegu testgrupiga, kus osalejaid on kokku üheksa, tema nende seas, sest kuigi pilli on ta mänginud pikalt, siis oma kätega ühtegi karmoškat seni veel valmis teinud ei ole. Siiski teadis Piret Aus öelda, et karmoškat teha peaks olema lihtsam kui lõõtspilli, mis on detailirohkem. ​Ta selgitas, et karmoška on diatooniline pill. "Kui ühe nupu peale vajutad ja lõõtsa lahti tõmbad, kõlab üks kõrgus heli, ja kui lõõtsa kokku lükkad, sama kõrgus. Lõõts on rohkem nagu suupilli moodi: kui ühe nupu alla vajutad, siis heli kõrgus muutub olenevalt lõõtsa liikumise suunast," selgitas ta.