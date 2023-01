Rebenev Hiina kiirmood muudab õmbleja töögraafiku tumesiniseks

Viljandi bussijaamaga samas hoones asuvast Sirje õmblussalongist alles väljus üks klient, kui juba astus sisse töötunkedes mees, kel oli mure neoonkollast värvi tööjopega. Õmbleja Sirje Helimets viskas toodule pilgu peale ja tõdes, et vaja on kelguvahetust. Kelk on see vidin, mis tõmblukku kokku sikutab. Niisiis nokitses ta veidike jaki kallal, pihustas lõpuks mingi vedelikuga lukujooksu üle, korraks välgatas tema käes tulemasina leek ning võiski parandatud toote kliendile tagasi ulatada.