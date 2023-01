Kaitseliidu parim kodutütar on Viljandimaalt

Eeskujuks kõigile

Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi tänas organisatsiooni parimaid panuse eest Kaitseliidu tegevusse. "Me kõik –mehed, naised ja noored – oleme Põhjakotka all üks pere. Täna me näeme, kuidas ukrainlased oma maad kaitstes kõigeks valmis on, seda nii rindel kui tagalas. Niisamuti peame ka meie olema valmis keeruliseks olukorraks, kui peaksime sellega silmitsi seisma. Teie seda kindlasti olete. Teie olete need, kes aitate teisi, kes ei vaja ise abi, kes on eeskujuks teistele," ütles Ühtegi.