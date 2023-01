Veidi enam kui nädalapäevad tagasi kirjutas Sakala, et Uueveski elanikke kimbutab võõras, kes nende kodudesse sisse astub ning seal ringi tuhnib. Nüüd on järg jõudnud Peetrimõisa kätte, kuid seal oli tegu juba tõsisema sissemurdmisega, millest on teavitatud ka politseid, ja nagu üks ohver Anu Vahtra-Hellat teadis öelda, on juhtunu osas algatatud uurimine, mis loodetavasti ka kurjategijate tabamiseni viib, sest nad tegid üksjagu apsakaid.