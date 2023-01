Suuremat tähelepanu see teade ajakirjanduses ei saanud ning eks osalt õigusega: tugevaid varjendeid juurde ehitatud pole ning tähistatud said lihtsalt olemasolevad hooned, kuhu võimaliku häda korral koguneda saaks. On tore, et selline kaart ja nimekiri hoonetest siiski on koostatud, sest see annab võimaliku häda korral vähemalt esmase juhtnööri, mis suunas liikuma hakata, kui parajasti kodus ei viibi. Kriisiolukorras on segadus ja peataolek üks suuremaid vaenlasi.