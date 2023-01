Nädala näod ⟩ Helir-Valdor Seeder ja teised poliitikud

Sakala seekordse mõjukate küsitluse tulemusi kokku lüües selgus, et esikoha pälvis Isamaa erakonna esimees Helir-Valdor Seeder, kellel oli tihedalt kannul Viljandi vallavanem Alar Karu. Niisiis võib sedastada, et mõjukus on Viljandimaal vähemalt praegu Isamaa nägu. Kolmandat-neljandat kohta jagasid Viljandi linnavolikogu esimees Helmen Kütt ja linnapea Madis Timpson, kes on koos ka koalitsioonis.