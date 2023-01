Pisitüdruku uppumissurmast päästmine toob tunnustuse 29-aastase hilinemisega

aasta ühel suvisel pärastlõunal mängis kaheaastane tüdruk ema silme all Abja-Paluoja keskpargis lilleklumbi ääres. Ema Tiina Raal ise on pärit Abja-Paluojalt, aga selleks ajaks oli ta umbes aasta juba mujal elanud. Suviti veetis ta endiselt palju aega vanas kodupaigas ja ta mäletas isegi seda, et tolles kohas mingi auk oli. «Aga see oli siis vist rohkem põõsaste all,» rääkis ta.