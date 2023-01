Eesootaval kevadel alustatakse Kõpu lähedal ligi 20 hektaril laotuva päikesepargi rajamist, kuid see on ainult üks osa tänavu plaanis olevast. Ehitusluba on veel Saue ja Kadrina valda ligi 60 hektarile päikeseparkide rajamiseks ning samal ajal on käsil kaks suuremat samasugust projekti Lätis. 2024. aasta lõpuks peaks Mark Orava ja tema abikaasa ettevõtetel olema kokku 144-megavatise paneelivõimsusega päikeseelektrijaamu, mis katavad ligikaudu 400 hektarit maad.