Kolmapäev, 1. veebruar

Centrumi kinos 12 ja 17.35 «Kuulsuse narrid», kell 12.10 «Inisherini hinged», kell 13.55 «Babülon», kell 14.35 «Lennuk», kell 16.55 «Hämmastav Maurice», kell 19 DocPoint: «Gorikaturist», kell 19.30 «BTS: Yet To Come in Cinemas», kell 20.45 «Fabelmanid», kell 21.50 «Ohvriand». Tallinna tänav 22, Viljandi.