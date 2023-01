Umbusalduse avaldajate esindaja Jan Kraner ütles istungil videosilla vahendusel, et abivallavanemast on saanud sisuliselt majandusosakonna juhataja. "Opositsioon ei pea õigeks, et osakondade juhte valitakse poliitiliselt volikogu poolt." Kraner märkis, et kui Rahula soovib jätkata majandusosakonna juhina, on tal võimalus sellele ametikohale avalikul konkursil kandideerida. Lisaks heitis opositsioon Rahulale ette, et tema juhtimisel pole vastu võetud valla arengukava ja uut eelarvestrateegiat.