Viljandi linnapea süütas küünla holokaustiohvrite mälestuseks

Linnapea sõnul on oluline meenutada minevikku selleks, et mõista olevikku. "Viimasel aastal on kindlasti meil kõigil vähemal või suuremal määral mõtted Ukrainas toimuval sõjal. See paneb järjest rohkem mälestama ja mäletama ka seda, mis on toimunud minevikus, ja neid, kes on sõjalise tegevuse tõttu oma elu kaotanud," ütles ta. "Ärme siis unustame, et ka praegu käib sõda. Me ei tohi sellisel julmusel, mis oli teises maailmasõjas, korduda lasta!"