Viljandi valla aukodaniku kolmest kandidaadist valiti tiitli saajaks kauaaegne haridusjuht Piret Kuropatkin. Ämmuste kooli direktori ja Tarvastu valla haridusjuhina töötanud Kuropatkini puhul lausus kõiki kandidaate esitlenud abivallavanem Irma Väre volikogu ees, et ta on inimene, kes on 40 aastat vedanud piirkonna hariduselu ning loonud 1980. aastate lõpust alates palju välissuhteid Saksamaa, Rootsi, Taani ja Soome piirkondadega.