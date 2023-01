Kolmapäevasel kohtumisel raekojas kinnitati Viljandi koerte­pargi asukoht. Kui esiti tundus­, et see park jääb kettagolfi­mängijaid segama, siis nüüd ollakse ühel nõul, et mure lahendab kettagolfi korvi nihutamine. Parki plaanitakse rajama asuda aprillis.