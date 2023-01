See eelnõu on muinsuskaitseametis valminud pisut üle aasta kestnud töö tulemusel ja avalike arutelude toel. Tõuke praegu kehtiva Viljandi muinsuskaitseala põhimääruse asendamiseks uue kaitsekorraga andis üldisem arusaam, et kaitse korraldamine muinsuskaitsealadel peaks senisest enam põhinema kohalike elanikega ühiselt kokku lepitud ja linnas säilinud väärtustel ning muutuma paindlikumaks. Viljandi tänavu 50-aastaseks saava muinsuskaitseala eesmärk on ka edaspidi hoida linna eripära ja väärtusi, samas aga pärandist lähtudes ja sellele tuginedes linna arengut soodustada.