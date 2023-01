Mõisaküla koolile mõeldes tuleb paratamatult meelde lastekirjanduse klassikasse kuuluv Astrid ­Lindgreni raamat «Bullerby lapsed». Tillukeses Bullerby külas elab kuus last ning koolis käivad nad veidi kaugemal Suur­külas, sest nagu raamatus sedastatakse, on Bullerbys ju ainult kuus last, seega ei saa neil eraldi kooli olla.