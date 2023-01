VALIMISED ⟩ Reformierakonna kampaania sai Viljandimaal avalöögi turuväravas

Viljandi linnapea Madis Timpson ja erakonna kohalik esinumber Jürgen Ligi kinnitasid mõlemad, et enamik kampaaniabussi juurde astujaid on sõbralikud ning ajavad meelsasti mõne sõna juttu. "Mäletan, et kui ma esimest korda kandideerisin, siis ma ei julgenud alguses üldse välja tulla. No kuidas sa teed kampaaniat: inimesed ütlevad halvasti ja ..." rääkis kommikorvikest hoidev linnapea Timpson muigelsui. "Tegelikult võib aga julgelt öelda, et peaaegu kõik juurde astuvad inimesed on sõbralikud, isegi need, kes ütlevad: "Ega ma teid ei vali, aga kohvi jooks küll." Mõni küll ütleb halvasti, aga neid on väga vähe."