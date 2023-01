Suusasarja etapp sai kiire kolimise järel peetud

Veel hommikul oli lootust, et vabatehnikasõit on võimalik kava kohaselt ära teha Tääksis. Päeval sadanud vihm oli aga kella viieks suusaraja olematuks muutnud, mis tähendas, et tunni pärast poleks seal kuidagi saanud võistlejaid mõõtu võtma saata.