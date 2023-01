Oodatud hüpermarket sel aastal Viljandis uksi ei ava

Nagu kinnitas Prisma Peremarketi kommunikatsiooni- ja vastutustundliku ettevõtluse juht Kristiina Tamberg, siis kavatsus Viljandisse laieneda on jõus, kuid lükkub edasi. "Paraku on muutused ümbritsevas majanduskeskkonnas ja ehitussektoris tinginud selle, et nii kiires tempos, kui esialgu plaanisime, ei ole ehituse planeerimine edasi liikunud ning 2023. aasta jooksul me kaupluse avamiseni veel ei jõua."