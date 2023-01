Karl-Romet Nõmm lõi käed Poola esiliigaklubiga

25-aastane Viljandimaalt pärit Nõmm alustas oma mängijateed Viljandi Tulevikus, kust ta 2021. aasta alguses Florasse üle läks. Floras oldud kahe hooaja jooksul on ta saanud Premium-liigas kirja 33 kohtumist, teinud 19 nullimängu ning võitnud ühe meistritiitli ja ühe Superkarika.

Lisaks klubilistele saavutustele on Nõmm 19. korral esindanud Eestit noortekoondises – U-17, U-18, U-19 ja U-21 vanuseklassis. A-koondise eest tegi ta debüüdi 12. jaanuaril 2023 maavõistluses Soome vastu.

Poola esiliigas mängiv Sandecja Nowy Sącz paikneb praegu liigatabelis viimasel, 18. kohal, olles kogunud 18 mänguga 14 punkti. 2017. aastal jõudis klubi esimest korda ajaloos kõrgliigasse, kuid lõpetas hooaja tabeli viimasel positsioonil ja langes tagasi esiliigasse.

Karl-Romet Nõmm end klubi praegusest nigelast positsioonist liigatabelis heidutada ei lase ning rõõmustab esimese välislepingu üle. "Sandecja on küll hetkel tabelis viimasel kohal, aga vahed on väga väikesed. Niipalju kui olen näinud mänge ja küsinud Keni (Ken Kallaste – toimetus) ja Kostja (Konstantin Vassiljev – toimetus) käest, siis tegemist on väga võitlusliku ja füüsilise liigaga, kus mängud on väga võrdsed ja lahtised," lausus ta uue koduklubi kohta

Nõmme eesmärk on anda endast maksimum ning tema sõnul on Florast selleks palju kaasa võtta. "Eesmärk on kiiresti uue meeskonna ja keskkonnaga kohaneda ning aidata enda poolt võimalikult palju kaasa, et saaksime suvel tabelisse vaadata ja rõõmustada. Floras on olnud mul väga põnevad ja õpetlikud kaks aastat. Ma tahaksin tänada kõiki treenereid, füsioterapeute, meeskonnakaaslasi ja fänne. Hoidke üksteist ja tooge karikad koju," rääkis ta.