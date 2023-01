MÕJUKATE TIPP ⟩ Helmen Kütt – seisab väsimatult eakate eest

Küti kolmandale kohale jõudmises pole muidugi midagi eriskummalist – on ta ju siinse rahva seas üks kõige populaarsemaid poliitikuid ning näidanud aastaid nii kohalikel kui riigikogu valimistel väga häid tulemusi. Teiste omavalitsuste poliitikud võivad seda ehk pisut kadedaltki kõrvalt vaadata, kuid selge on, et Küti sõnadel, arvamustel ja tegudel on suur kaal.