MÕJUKATE TIPP ⟩ Alar Karu – Viljandi valla kauaaegne vanem

Kahtlemata on Karu mõjukuse põhjuseks asjaolu, et Viljandi vald on seni kriisidest suuremate muredeta läbi seilanud. Kui ka mõni probleem on tekkinud, on need suudetud nimetamisväärsete skandaalide ja tülliminekuteta isekeskis ära lahendada. Kui maakonna teistes valdades kratsitakse hoolega kukalt, otsitakse kokkuhoiukohti, vaadates muu hulgas sulgemiste ja koondamiste poole, ning kakeldakse, nii et suletutid lendavad, siis Viljandi vald tundub ennast ja oma eelarvet tasakaalus hoidvat. Ilmselt ei ole selle juures sugugi väike panus vallavanem Alar Karul, kes 1993. aastal poliitikasse astus ning kel on kohaliku omavalitsuse juures tegutsemise staaži seega peaaegu 30 aastat.