MÕJUKATE TIPP ⟩ Helir-Valdor Seeder – on vaid üks esikoht ja seda hoiab Isamaa

Seedri ja Isamaa viimastel aastatel astutud sammud tervikuna on kahtlemata avaldanud mõju meie kõigi elule, seejuures on need tormilist vastukaja tekitanud. Isamaa sammud on ju enamasti olnud seotud rahaga, mis ajab inimesed alati elevile. Neid samme on aga erakond saanud astuda, sest need on olnud koalitsiooniga liitumise tingimused.

Üle-eelmisel aastal Isamaa eestvedamisel jõustunud pensionireformi käigus lasti vabaks seni enamikule tööl käivatest inimestest kohustuslik olnud teine pensionisammas ning soovijad said võimaluse raha sambast välja võtta. Sellega kaasnes Eesti ajaloos seni suurim peaaegu üheaegne rahalaekumine inimeste pangakontodele. Selle sammu täpne mõju selgub alles aastate pärast, kuid selge on, et Eesti rekordilisele inflatsioonile see mõju avaldas.