VERETÖÖ ⟩ Rebase käest ühe kõrvaga pääsenud lammas langes nüüd hundi ohvriks

Mais 80. sünnipäeva tähistav Marju Käo ütles, et lammas esialgu elas. "Ta veritses, panin hõbedapihustit peale ja sidusin haava, veritsus jäi kinni ja loom isegi sõi veidi, aga järgmisel päeval ta suri. Spetsialist tuvastas, et kõri oli läbi näritud, aga lammas on väga visa võitleja," pajatas loomapidaja.