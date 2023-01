Priit Toobal: Viljandimaal on õppida tahtjaid rohkem kui ühe gümnaasiumi jagu

Tallinnas, Harjumaal ja Ida-Virumaal on valitsuse rahastatavaid gümnaasiume rohkem, mujal on üldiselt üks riigigümnaasium maakonna peale. Igas maakonnas on aga rohkem põhikoolilõpetajaid ja keskharidust omandada soovijaid kui riigigümnaasiumid vastu võtta suudavad. Viljandimaal see vähemalt nii on.