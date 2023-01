Luule Komissarov on riikliku kultuuripreemia kandidaat

Pärast mõneaastast vabakutselise karjääri asus ta 1996. aastal tööle Ugalas ning on jäänud Ugalale ja Viljandile truuks siiani.

Teatri kõrval on ta mänginud ka filmides, telelavastustes ning mitmes seriaalis, millest kõige tuntum loomulikult Laine roll seriaalis "Õnne 13".

Luule Komissarov on pälvinud oma teatrirollide eest loendamatul arvul Ugala publiku- ja kolleegipreemiaid. 2003. aastal sai ta Oskar Lutsu huumoripreemia, 2004. aastal Valgetähe IV klassi ordeni, 2012. aastal Viljandi linna teatripreemia ning 2021. aastal Viljandimaa vapimärgi.

"Eesti eduka kultuuri ja spordi aluseks on tublid inimesed. Riiklikud preemiad on kõrgeim tunnustus, mida valitsus kultuuri- ja spordirahvale annab," ütles kultuuriminister Piret Hartman. "Tänan südamest kõiki, kes tõid esile Eesti kultuuri ja sporti märkimisväärselt panustanud inimesi – komisjonini jõudis palju väärikaid ja olulisi kandidaate, kes on andnud kultuuri õitsemisse olulise panuse või olnud oma saavutustega eeskujuks."