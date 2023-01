VASTULAUSE ⟩ Jürgen Ligi: energeetikas ja hindades on vastuseid rohkem kui küsimusi

Ta on oma mõjutustegevuseks kokku ostnud lääne poliitikuid ja parteisid, kellest kommunistide kõrval on edukaim olnud rahvuspopulistidega. Nood räägivad talle sobivalt suveräänsusest ja kiruvad Euroopa Liitu, sekka ka NATO-t, mis tegelikkuses on liitlaste killustamine ja üksindus suhetes Moskvaga. Ukraina saatus tulebki just üksijäämisest. Europarlamendis näiteks on Putinil mõlema partei, nii kommunistide kui "rahvuskonservatiivide" hääled.