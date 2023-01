Politsei tabas Viljandis kotijooksu teinud poisid

Eile kella 18 ajal sai politsei teate, et Viljandis Malmi tänaval jooksid naisest mööda noorukid, rebisid tema õlalt käekoti ning põgenesid. Ohver, 71-aastane proua, viga ei saanud ning tegutses suurest ehmatusest hoolimata kiiresti: helistas panka palvega konto sulgeda ning teatas juhtunust häirekeskusesse, nii et patrullid said asuda põgenenud noorukeid otsima.

Et noorukite liikumissuund välja selgitada, püüdis patrull infot saada lumele jäänud jalatsijälgedest ning analüüsis ka turvakaamerate salvestisi. "Peagi leidsime ühest hoovist koti, mille noorukid olid kas maha visanud või põgenedes kaotanud," ütles Viljandi jaoskonna juht Margus Sass. "Igatahes kannatanu rõõmuks selgus, et kõik asjad olid kotis alles."

Noormeeste otsimine linnatänavatel jätkus, kuni kella 22 paiku sõitis patrull juhtumisi mööda noorukist, kes passis kahtlaselt üht naist. "Poissi otsustati kontrollida, kuid kuni sõiduk tagasipööret tegi, pistis too jooksu. Patrull tabas ta Köstri tänavalt ning selgitas välja, et samad noorukid olidki parasjagu plaaninud seal juba järgmist kotijooksu," kõneles politseijuht. Uurimise käigus tehti kindlaks ka teine poiss, kes oli mõlemas vahejuhtumis kaasosaline. Mõlemad poisid on 14-aastased.

"Kui keegi satub süüteo ohvriks, tuleb alati sellest esimesel võimalusel politseile teada anda," toonitas Sass. "Ohver võiks püüda meelde jätta nii palju tundemärke kui võimalik. Nii säilib alati suurem võimalus, et süüdlased tehakse kiirelt kindlaks ning välistatakse oht, et ohvrite hulk võiks suureneda."

Ta lisas, et olgu tegu täis- või alaealisega, ei õigusta miski süütegude toimepanemist. "Enne aga, kui otsustame, mis neist noortest saab ning kuidas saame neid suunata seaduskuulekale teele, püüame nende käitumise tagamaid paremini mõista. Tihtilugu on need probleemid palju sügavamad kui pelk vajadus hõlptulu järele," lausus politseijuht.