Vasakparteilasi Viljandi- ja Järvamaale ei jätkunud

Erakond panustab regioonidele, kus on rohkem venekeelseid valijaid, ning kandidaadid on üles seatud üheksas ringkonnas. Kokku on Eestis 12 valimisringkonda. Peale Viljandimaa ei seadnud vasakpartei kandidaate üles ka Saare-, Hiiu- ja Läänemaal ning Võru-, Valga- ja Põlvamaal.

Saabuvatel valimistel on end üles seadnud üheksa nimekirja ning seitse neist on 125 kandidaadiga täisnimekirjad. Erakonnal Eestimaa Rohelised ja Eestimaa Ühendatud Vasakparteil on esindajaid vähem. Lisaks on Eestis 10 üksikkandidaati, kellest üks kandideerib ka Viljandi- ja Järvamaal.