Suure-Jaani lasteaias Sipsik oli seni suur ruumipuudus, uue rühma avamiseks leiti võimalus vallavalitsuse teise korruse ruumidesse laienemisega. Põhja-Sakala valla haridusjuht Kaie Toobal ütles, et vallavalitsuse kasutuses olev koosolekuruum tehti pooleks. Valdade ühinemise järel vajati vallavolikogu koosolekute pidamiseks suuremat ruumi ja need on nüüd Suure-Jaani kooli aulas.