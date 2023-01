Viljandi muuseumist saab sihtasutus

"Eestis on sihtasutuse loomisega häid kogemusi ning usun, et see laiendab ka Viljandi muuseumi potentsiaali," ütles linnapea. "Meie muuseum võiks senisest tugevamalt turismikaardile saada ning muutuda atraktiivsemaks ja põnevamaks külastuskohaks nii viljandlastele kui ka turistidele. Usun, et sihtasutuse loomine annab selleks vajaliku tõuke."