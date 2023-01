Üha suurem on oht, et veebipanka minnes või sattuda võltsitud lehele. Sestap tuleks alati enne PIN-koodide sisestamist vaadata aadressiribalt, millisel leheküljel tegelikult ollakse ning mitte minna veebipanka otsingumootori kaudu.

Üks viljandlanna püüdis telefoni teel siseneda oma Coop Panga kontole, sisestas selleks nii PIN1 kui PIN2 koodi ning avastas mõne aja pärast, et kontolt on kadunud 6900 eurot. Naine oli sattunud võltsitud pangalehele, selle kaudu said petturid teada tema koodid ja kasutasid neid juba õigel lehel.