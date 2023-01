Eva ja Indrek Koffi näidendi «Laste hotell» toob Ugalas publiku ette Eesti Noorsooteatri kunstiline juht Mirko Rajas, kellele see on esimene kord selles teatris lavastada.

Laupäeval, 28. jaanuaril toob Mirko Rajas Ugala suures saalis aasta esimese uuslavastusena publiku ette Eva ja Indrek Koffi­ näidendi põhjal valminud loo «Laste hotell». Eesti Noorsooteatri kunstilise juhina teab ta hästi, et noor vaataja on arenev ja kasvav inimene, kellele tuleb tutvustada erinevaid vorme ja viise, kuidas maailma tajuda.

Mirko Rajas, sattusime juttu ajama just nüüd, kui Ugalas on palju hommikusele etendusele tulnud lapsi. Teeb see pilt silma rõõmsaks?