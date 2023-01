Üleujutus sulges Mulgimaal kolm bussipeatust. Seda pole varem juhtunud

Et Halliste jõgi on Vana-Karistest Sarja poole viiva tee üle ujutanud, ei sõida buss number 57B Sarja, Kille ja Metsa peatusesse. Viljandimaa ühistranspordikeskuse juhi Kaupo Kase sõnul on see esimene kord, kui üleujutus takistab maakonnas bussiliiklust.