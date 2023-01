TUNNUSTUS ⟩ Kodutütarde aasta pärl veeres Paalalinna rühma kätte

Maleva teatel korraldasid Paalalinna rühma kodutütred möödunud aastal kaks heategevuslikku projekti: laada ja jõuluürituse Viljandi hoolekandekeskuse eakatele. 15. novembril peetud heategevuslikul laadal kogunenud 225 eurot annetasid kodutütred Tartu ülikooli kliinikumi lastefondile, et aidata haruldase haigusega lapsi, kes oma haigusest tulenevalt võivad vajada kas kallist ravi, abivahendit, teraapiat või ravitoitu.

"Tegemist oli noorte enda väljapakutud ideedega, nende sooviga teha head ning rõõmustada võimalikult paljusid inimesi. Sellest tingituna oli valitud ka erinevad sihtrühmad," rääkis Ott. "Noorte omavaheline koostöö heategevuskampaaniates näitab meie organisatsiooni mitmekesisust, seda, et siin on erinevate oskuste ja teadmistega noored, kes on valmis inimestest hoolimiseks oma panuse andma ning koostööd tegema."