51-aastane Serhii Hukal oli mõne tunniga kätte saanud ühe särje. Oma sõnutsi ei ole saak talle peamine, eesmärk on lihtsalt rahu ja vaikust nautida, kala on lisaväärtus.

Ta rääkis, et on koos naisega Eestis elanud aasta aega ning töötab Viljandi osaühingus BaltEst Mööbel. Pärit on mees Ukrainast Vinnõtsja oblastist. Seal otse sõjategevust ei ole, aga pommid langevad ikka. Tema kaks täiskasvanud tütart elavad endiselt seal.