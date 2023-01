Väeteenistusest vabanenud Leo Muiste noppis Alfa võistlustel teise koha

Tallinna tehnikaülikoolis robootikat ja tootearendust tudeeriv Leo Muiste ütles, et on praegu akadeemilisel puhkusel, sest läbis vahepeal kaitseväeteenistuse. Seal ei saanud ta piisavalt trenni teha ning see jättis vormile oma jälje, aga pärast teenistusest vabanemist on ta kuu aega korralikult treeninud ning vorm on paranenud. "Teise kohaga olen rahul, veidi jääb kripeldama see, et esikohast nii vähe puudu jäi," kõneles Leo Muiste.