Jaak Madison: riigikogu valimiste olulisim teema majanduspoliitikas on energeetika

Kes veel mäletab, kuidas 2015. aastal valimiste eel lubas Reformierakond mõnusamat elu kõigile, kuid vähem kui kaks kuud pärast valimisi läks ta robustselt tõstma kütuseaktsiise? Õigustuseks ütles toonane rahandusminister Jürgen Ligi riigikogu ees umbes nõnda, et kahjulikku tarbimist tulebki kõrgemalt maksustada, ja toonane peaminister Taavi Rõivas soovitas osta säästlikuma auto. Kindlasti toredad soovitused maapiirkonna elanikele. Tegelikkuses ei aita need kuidagi kaasa toimetulekule ja veel vähem on toeks meie ettevõtjatele.