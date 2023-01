Ando Kiviberg: kui inimene oma koduriigist pettunult võõrandub, pole vaenlasel sõjariistu vajagi

Nursipalu harjutusväljale ja Rail Balticule ette jäävate maade ülbevõitu võõrandamise lugu ning Saaremaa elektrikatkestustest põhjustatud kahjude hüvitamisest kõrvalevingerdamine on vaid mõned hiljutised näited. Niigi pinges ühiskonnas põhjustavad sellised lood pettumust ja kibestumust ning see on pikas plaanis meile kõigile äärmiselt ohtlik suundumus. Probleemide põhjus on otsustajate sassiläinud arusaamises meie ühise riigi loomise eesmärkidest ning sellele omakorda põhinevas vääras suhtumises oma kodanikesse. Seda tuleb otsustavalt muuta.

Teine näide on Nursipalust. "On aru saada, et see on juba ära otsustatud. Meil, lihtrahval ei olegi siin midagi öelda. Saime teada, et homme on kirjad postkastis. /.../ See tekitab tunde, et oli aeg, kus kutsuti kõiki maale elama, aga nüüd tuleb maalt ära kolida ikkagi," kommenteeris maaomanik Karin." (ERR-i uudisteportaal, 21. november 2022)