Loodus on järjekordselt tõestanud, et tema on see kõige suurem ja vägevam kunstnik. Vaheldumisi sulades ja külmudes on Soomaa jõgede äärsed üleujutatud luhad muutunud ilusaks ja säravaks muinasjutumaaks. Sakala käis laupäeval seda ilu uudistamas ning fotograaf Elmo Riig jäädvustas efektsed panoraamid pildile. Fotomaagi abistas selle tegevuse juures droon.