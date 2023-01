Sakala «Muusa» läks Sigrid Koorepile

Sigrid kirjutab uudiseid ning vastutab Sakalas majanduskülje eest. Peatoimetaja Hans Väre ütles preemiat välja kuulutades, et Sigrid on kiire, tubli ning pühendunud töötaja. «No väga äge, mul on nii hea meel!» sõnas Sigrid Koorep tunnustusest kuuldes.



Sakala töötajad esitasid oma muusakandidaadid kirjalikult ja nendes oli palju vahvaid põhjendusi.







Parima töötaja tiitliga kaasas käiva skulptuuri «Muusa puudutus» pälvis seekord ajakirjanik Sigrid Koorep. Foto: Elmo Riig

«Sel aastal soovin ma, et «Muusa» saaks Sigrid. Sest peale selle, et ta on hea ja aina paremaks muutuv ajakirjanik, on ta ütlemata armas inimene. Ja mis põhiline: ta on ka ajakirjanikuna ennekõike ikka inimene. Sigrid on uudishimulik, terane, elulähedane, sõbralik, särtsakas. Nii tore, et ta meiega on,» kirjutas üks kolleeg.

«Sigridi töökus ja töö lennukus on kiiduväärt. Kui tähemärgid saaksid klaviatuuril joosta, siis Sigridi kiirete näppude all oleks selle jooksuala nimi vist tähemärgispurt. Sigrid on ise ka kiire silkaja ja jooksurajal oleks ta vahest kiirem. Lood, mis Sigrid oma kiirete näppudega valmis tipib, on põnevad ja paeluvad ning suhtlemisviis, kuidas ta oma allikad lugusid jutustama paneb, on väärt oskus tema töös. Ja see on ka väärt isikuomadus inimesena – kui on palju teha ja kiire, on Sigridi sõrmed klaviatuuril samuti kiired, küll aga jääb ta ise rahulikuks ja positiivseks, muhe muie näol,» kirjutas teine kolleeg.



«Tahaks tänada Sigridit, et ta on meie ja lugejaga. Kui hommikustele koosolekutele mõelda, on ta üsna ainuke, kel on varrukast alati võtta vähemalt kaks teemat, kui mitte kolm. Ja siis veel see majanduskülg ka. Nii et väga tubli tegija,» märkis kolmas.



«Sigridil on imepärane oskus lood tempokalt ja mahlakalt valmis vorpida. Olgu selleks siis konn järvel või politsei lahtiste uste päev. Sigrid leiab lugudes alati üles selle õige lähenemisnurga ja tema uudised on mõnusa voolavusega kirjutatud. Lisaks ei tasu mainimata jätta tema suurt panust ettevõtluslehte muu uudismöllu kõrvalt ja panust otseülekande tegemisel,» kirjutas neljas kolleeg.